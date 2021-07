CAPITAL| Jovens que participam de projeto da prefeitura são destaque em campeonato estadual de Kickboxing

Seis atletas que fazem parte do projeto da Subsecretaria de Políticas para a Juventude, em parceria com Associação de Moradores do Jardim São Conrado (AMOSC), que leva gratuitamente aulas de muay thai e kickboxing aos jovens da região, foram destaques na 12° Edição do Campeonato Estadual de Kickboxing, ocorrido no último domingo (18), no Centro Poliesportivo da Vila Almeida.





Participaram desta etapa atletas da capital e interior do estado, que competiram em diversas

categorias. A etapa estadual é uma seletiva para o campeonato nacional que acontecerá no Rio de Janeiro.





Uma das jovens que foi destaque e que participa do projeto é Kivinin Francyelle da Rosa Macedo, de 13 anos. Ela venceu duas lutas e se consagrou campeã sul-mato-grossense na categoria mirim feminino e vai representar o estado no campeonato nacional. O primeiro embate de Kivinin foi contra Rayssa Wada, da Maximus Figth Team, e o segundo confronto foi contra Luz Sofia Franco, da Mendes Figth Team. Nas duas lutas a atleta demonstrou técnica superior e golpes contundentes, levando vantagem de pontos nos dois confrontos, garantindo assim, a medalha de campeã do estadual na categoria mirim do ano de 2021.





Debora Rosa dos Santos, mãe da atleta Kivinin, afirma que o sucesso da filha no esporte se deve ao esforço da jovem. “Ela treinou muito e competiu pela categoria de 50 quilos. O projeto no bairro tem sido fundamental na preparação dela. Estamos muito felizes pela sua vitória”, ressalta a mãe orgulhosa.





Feliz com a atuação dos atletas a subsecretária da Juventude, Laura Miranda, destacou a descoberta de novos talentos. “Ver esses jovens que participam do nosso projeto se destacando em competições importantes é um estímulo para todos os profissionais envolvidos. Talvez, se não fosse pelo projeto, esses jovens não teriam sido descobertos”.





Reconhecimento Internacional





O dia dez do mês passado foi um dia histórico para o kickboxing mundial. Pois nesta data o COI (Comitê Olímpico Internacional) anunciou o reconhecimento e filiação da WAKO (Associação Mundial de Organizações de Kickboxing) como membro oficial após um longo processo que durou 25 anos.





Em 2018, a entidade já havia sido reconhecida de forma provisória e agora passa a integrar de forma definitiva o quadro de membros filiados. Assim, os próximos passos são cumprir todos os requisitos e passar a participar de competições continentais até uma possível inclusão nos dois ou três ciclos olímpicos.





O presidente da Confederação Brasileira de Kickboxing, Paulo Zorello, que já foi campeão mundial três vezes pelo Brasil, participou do evento no último domingo (18) e destacou a importância do esporte. “Estamos retornando, é fantástico e uma grande honra estar presente nesta retomada do kickboxing. Esse é o primeiro evento sul-mato-grossense após o reconhecimento oficial pelo comitê olímpico internacional, mais um marco importante para nosso esporte após um longo processo que durou cerca de 25 anos. Com isso quem ganha é a cidade, o estado e nossos jovens que vão dar continuidade ao legado”. Comentou o ex-atleta que é ligado à organização mundial desde 1989 e acompanhou todas as etapas até o atual reconhecimento da categoria.





A modalidade





O kickboxing, conhecido também como Full Contact, se refere a um grupo de artes marciais e esportes de combate em pé baseados em chutes (em inglês: kick) e socos (em inglês: boxing), mas também para um estilo de arte marcial e desporto de combate. O estilo é frequentemente praticado como defesa pessoal, condicionamento físico geral ou como um esporte de contato.





Vale ressaltar que para a realização do evento foram respeitados todos os protocolos de biossegurança, como uso de álcool em gel, aferição de temperatura e uso obrigatório de mascara em todo complexo poliesportivo. A etapa nacional da competição está prevista para o inicio do último trimestre deste ano, na capital do estado do Rio de Janeiro.