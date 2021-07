CAPITAL| Governo do Estado prepara implantação de unidade da UEMS no Moreninhas

“É um poder de transformação. Parece um gesto pequeno mas traduz a força do ensino na trajetória pessoal. Em pouco tempo, o Governo do Estado entregou a sede da UEMS, priorizando a qualidade e de forma totalmente estruturada em Campo Grande e agora estamos aqui no Moreninhas para inaugurar esta nova estrutura e aproximar o acesso ao ensino superior aos moradores deste bairro”. A afirmação é do secretário de Infraestrutura, Eduardo Riedel, durante visita técnica à Escola Estadual Waldemir Barros da Silva para apresentação da infraestrutura da instituição visando utilizá-la como polo do Campus II da UEMS, no contraturno das aulas (no período noturno).Para Riedel, a ação representa a descentralização da educação de qualidade e que este é o caminho transformador para a sociedade. “Este é o pilar do desenvolvimento. Trazer uma sede da UEMS para as Moreninhas é mostrar aos jovens desta comunidade que é possível sonhar e realizar através do ensino superior, conseguir uma profissão e crescer. O crescimento individual é o crescimento do Estado”.O reitor da UEMS (Universidade do Estado de MS), Laércio Alves de Carvalho, destacou que a medida é também um estímulo a todos os integrantes da instituição. “Estamos falando com o coração. É muito importante o apoio do Governo do Estado a este projeto. Vamos lutar para o quanto antes realizar este sonho”, ressaltou.A ida da UEMS à escola estadual foi comemorada pela secretária Cecilia Motta: “Fiquei feliz de saber que a UEMS vai ofertar cursos com rotatividade aqui na região das moreninhas. Chega um momento que o mercado exige isso. A gente sabe que só se alcança um objetivo tão grande como esse, quando conseguimos dividir compromissos, responsabilidades, e aí sim a gente consegue ter um avanço, uma melhoria na qualidade de vida”, ressaltou.A secretária de Educação reforçou ainda que a iniciativa vai beneficiar toda a região. “Os estudantes daqui não terão mais que se deslocar para tão longe a fim de terminar os estudos. É uma região que já conta com a oferta da Educação Infantil, Ensinos Fundamental e Médio, Médio Integral, Profissional e o que estava faltando para a região era uma universidade. Quero agradecer muito ao reitor da UEMS, professor Laércio, e também ao governador Reinaldo, por essa possibilidade nessa região da cidade”.A ida da UEMS à escola estadual foi comemorada pela secretária, Cecilia MottaEstiverem presentes na vista técnica, os deputados federais, Beto Pereira e Dagoberto Nogueira, a pró-reitora de Pesquisa e Pós Graduação da UEMS, Luciana Ferreira, e os vereadores Juari Lopes, Zé da Farmácia e Marcos Tabosa. A iniciativa atende ao pedido de acadêmicos das Moreninhas que reclamam das dificuldades em frequentar as aulas no campus da UEMS (saída para Rochedo) devido à distância.UEMS na Moreninhas é uma vitória da população da comunidadeA escola indicada pela SED foi a EE Waldemir Barros da Silva, uma das primeiras unidades da Rede Estadual de Ensino (REE) a fazer parte do programa Escola da Autoria, que trabalha com a oferta do Ensino em Tempo Integral, ainda em 2016. Neste ano de 2021, a escola - reformada por completo em 2018 - é responsável por atender mais de 330 estudantes matriculados no Ensino Médio Integral, Cursos de Qualificação e Cursos Integrados ao Médio.De acordo com a UEMS a iniciativa não implica na contratação de novos professores e será realizado um estudo com a comunidade escolar para conhecer a demanda e avaliar quais cursos podem ser oferecidos no local (por módulos).Ana Brito (Seinfra) e Vinícius Espíndola (SED)Foto: Guilherme Pimentel e Vinícius Espíndola