CAPITAL| Central do IPTU faz plantão no sábado, mas atende também por WhatsApp e telefone

A prefeitura fará plantão neste sábado (3), das 8h às 16h, para atender quem precisa renegociar as dívidas de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e outros impostos e taxas do município. Neste ano, o PPI (Programa de Pagamento Incentivado), também conhecido como Refis, oferece desconto de até 100% dos juros. O desconto fica em 75% para o parcelamento em até seis vezes e em 30% para quem optar por doze parcelas.





O atendimento é na Central do IPTU, que fica na Rua Arthur Jorge, nº 500, ao lado do Paço Municipal. Quem preferir pode receber informações e até solicitar o boleto por meio do WhatsApp 67 9 8471-0487 ou ligando para 67 4042-1320.





Os canais de telefone e WhatsApp funcionam para evitar aglomerações neste período de pandemia, segundo o secretário municipal de Finanças e Planejamento, Pedro Pedrossian Neto. “Estamos oferecendo uma série de facilidades para que todos possam aproveitar os descontos e regularizar seus débitos com o máximo de segurança que o momento exige”, comenta.





O PPI vai até o dia 10 de julho deste ano. Podem ser renegociados todos os tributos administrados pela prefeitura, como ISS (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza), ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis) e taxas públicas.





De acordo com o programa, não se enquadram no programa de renegociação os débitos referentes a IPTU 2021; ISSQN 2021; infração à legislação de trânsito; indenização devida ao município por dano causado ao seu patrimônio; débito de natureza contratual, contrapartida financeira, outorga onerosa, arrendamento ou alienação de imóveis.





O contribuinte deverá efetuar o pagamento do documento recebido via correios ou emitir a guia com o benefício concedido para aderir ao PPI. A emissão pode ser feita pelo aplicativo específico disponibilizado no site da prefeitura. Clique aqui para acessar o site.





