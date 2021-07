CAPITAL| Atendendo pedido da categoria presidente Carlão apresenta projeto propondo criação do Dia Municipal do Sociólogo

vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB)

O presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB) protocolou Projeto de Lei instituindo no Calendário Oficial do Município, o Dia Municipal do Sociólogo, a ser comemorado, anualmente, no dia 10 de dezembro. O presidente justificou que esse reconhecimento se deve a importante atuação destes profissionais especialistas em estudar os problemas sociais através dos métodos de pesquisa científica e descobrir soluções para eles. Com o estudo científico das questões humanas fornece-se um conjunto de conhecimentos e princípios que nos permitem controlar as condições da vida social e melhorá-las.





“Esta proposição foi encaminhada a meu gabinete pelo Cientista Político e Sociólogo Mateus Rosa Tognella, vice-presidente da ANASO – Associação Nacional dos Sociólogos e Sociólogas, que tem buscado em todo país apoio para aprovar esta data em homenagem ao Sociólogo que desenvolvem e utilizam um conjunto variado de técnicas e métodos de pesquisa para o estudo das coletividades humanas e interpretação dos problemas da sociedade, da política e da cultura. Ante ao exposto, espero contar com o imprescindível apoio dos nobres pares na aprovação da presente proposição”, reforça Carlão na justificativa do Projeto que segue tramitação nas comissões da Casa de Leis.





O texto proposto visa instituir o Dia Municipal em Homenagem aos Sociólogos, na data do Dia Nacional do Sociólogo, está dispondo sobre matéria inserida na competência legislativa local. Evidenciando no Relatório da Comissão de Educação e Cultura da Câmara Federal que “esta data já foi realizada consultas formuladas pela Federação Nacional dos Sociólogos, tanto em enquete distribuída aos professores de formação de Ciências Sociais, aos Dirigentes da Categoria Profissional dos Sociólogos, quanto através de coleta de opiniões dentre os congressistas e debatedores presentes ao evento trienal dos sociologistas”, comprovando a alta significação para os diferentes segmentos profissionais, políticos, religiosos, culturais e étnicos que compõem a sociedade brasileira.





Por: Janaina Gaspar