CAPITAL| Alô mamãe: Sesau orienta gestantes que tomaram 1ª dose da Astrazeneca a entrarem em contato com serviço de telemonitoramento

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) está orientando mulheres que estão gestantes e foram vacinadas em Campo Grande com a primeira dose de Astrazeneca a entrarem em contato com o serviço de telemonitoramento “Alô, mamãe” para receberem orientações e serem acompanhadas.





Apesar do Município não ter destinado a vacina da Astrazeneca para gestantes, o chamamento visa identificar mulheres que acabaram recebendo o imunizante por se enquadraram em outros públicos e, eventualmente, não saberem que estavam grávidas.





Além do pedido para que as gestantes entrem em contato com o serviço, a Sesau está realizando também o trabalho de busca ativa deste público, através de contato telefônico e por meio de mensagem via aplicativo WhatsApp.





Alô, Mamãe





A gestante deverá entrar em contato com o serviço de telemonitoramento através do número 67 – 2020-2170. O atendimento acontece de 7h30 às 19h.