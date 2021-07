Capacitação sobre vinhos abre oportunidade para que MS se torne referência no ramo da bebida

Curso de Introdução ao Mundo do Vinho e capacitou 13 profissionais que levarão adiante todo

Mato Grosso do Sul está se preparando cada vez mais para receber turistas do mundo todo, e atrelar vinho nessa rota está nos planos para o futuro, por isso a Prefeitura de Campo Grande através da Fundação Social do Trabalho (FUNSAT) e da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SECTUR), em parceria com diversas empresas do ramo dessa bebida, incluindo a 067 Vinhos (que faz parte do Ecossistema Dakila), realizou o primeiro curso de Introdução ao Mundo do Vinho e capacitou 13 profissionais que levarão adiante todo conhecimento adquirido nessa formação.









O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, se fez presente na finalização do curso e destacou em sua fala que a 067 Vinhos, assim como os demais parceiros, estão abrindo as portas da cidade para algo inovador e que tem grande potencial de expansão. “Esse evento não representa só a entrega de um certificado, mas sim uma obra de arte. E funciona igual uma pintura, alguns vão olhar e não entender nada, outros vão apreciar, ver como é lindo e perceber que aquilo traz um significado forte. Parabéns Campo Grande pela iniciativa e quiçá Mato Grosso do Sul e o Brasil irão aplaudir de pé o momento em que a 067 Vinhos, junto com a Prefeitura da Capital Sul-mato-grossense, está proporcionando”.









Para Alan de Oliveira, proprietário da 067 Vinhos, foi uma honra firmar essa parceria com a Prefeitura de Campo Grande, cujos princípios casam com o objetivo da empresa que é levar conhecimento através da garrafa. “Queremos engarrafar conhecimento. Nossos planos envolvem lecionar, realizar workshops, trazer e preparar todos os profissionais de atendimento e serviço de Campo Grande e Mato Grosso do Sul, além dos amantes dessa bebida, a conhecerem o mundo do vinho, uma vez que estamos produzindo e criando cada vez mais rótulos sul-mato-grossenses”.









“Um vinho conta histórias, não é apenas uma bebida alcoólica, pelo contrário, é uma bebida de expansão consciencial, uma bebida que fecha negócios. Em outras partes do mundo, o vinho é considerado um alimento e estamos batalhando aqui no Brasil para que ele seja enquadrado dessa forma também. A 067 Vinhos propicia a responsabilidade com o consumo de bebidas alcoólicas, mas principalmente o conhecimento através das relações interpessoais”, finalizou Alan de Oliveira.









AMANTES DO VINHO E DO CONHECIMENTO – O curso de Introdução ao Mundo do Vinho teve cinco encontros e o último aconteceu na 067 Vinhos, onde o sommelier Jonas Nascimento ministrou uma aula sobre harmonização com direito a degustação. O profissional em vinhos explica que é extremamente importante essa capacitação para que mais pessoas possam passar conhecimento com responsabilidade.









“A 067 Vinhos tem uma missão de que a cada garrafa vendida e que chega ao consumidor final, ela tem que estar agregada ao conhecimento para que o vinho tenha sentido e valor. Essa capacitação fortalece todo o mercado ao redor, pois o vinho é um agente turístico, cultural e de negócios. Essa ação que tivemos hoje é fundamental porque capacita as pessoas para transmitir a bebida referida com responsabilidade, pois esse conhecimento que estamos passando, além de favorecer e valorizar um produto local, detalha cada garrafa e rótulo”, apontou Jonas Nascimento.









Robson Morel, um dos formandos, trabalha como garçom e ressaltou a importância de cada vez mais buscar por conhecimentos para agregar na sua profissão. “Participar do curso foi essencial em minha carreira e quero estar aprendendo sempre mais para que futuramente eu me torne um sommelier”.









VINHO É CULTURA – Esse curso vai ficar marcado para a história de Campo Grande e com certeza outras capacitações e novidades nessa área estão por vir, afinal vinho é cultura, assim define o presidente de Dakila Pesquisas, Urandir Fernandes de Oliveira.





“A capacitação que se encerra hoje é um grande passo que vai ajudar a repassar conhecimento, plantar essa semente nos costumes brasileiros, afinal vinho é cultura. Não é uma bebida para encher a cara, mas sim saborear, conhecer suas peculiaridades, passar a consciência e aproveitar os benefícios que ela traz que também está ligada a saúde”. Ainda de acordo com Urandir, a realização desse evento consolida mais um momento importante da Associação Dakila Pesquisas. “Mais uma etapa onde o Ecossistema Dakila, em parceria com várias empresas, está caminhando em passos largos voltada ao crescimento, e quando há união, não há crise. Vemos todo esse agregado de pessoas, projetos e intenções como um crescimento para o Brasil e o mundo”, finaliza.









FUTURO – A realização do primeiro curso de Introdução ao Mundo do Vinho coroa dois pilares importantes para o desenvolvimento de uma cidade, sendo o primeiro a capacitação das pessoas e o outro o crescimento econômico. Na percepção do prefeito de Campo Grande, o período pós pandêmico, atrelado a essa capacitação, pode gerar mais emprego e renda. “O momento que a 067 Vinhos e os demais parceiros estão proporcionando à Campo Grande não é apenas um curso de explicação do mundo do vinho, mas é a abertura do mercado e a garantia de novos empregos”, diz Marquinhos Trad.





Douglas Moraes, servidor da FUNSAT e organizador do curso, explica que com a pandemia o setor de alimentação e bebidas foi muito afetado, por isso decidiram capacitar essa mão de obra que está se reestabelecendo no mercado e outras pessoas adentrando nele. “O curso, além de abordar sobre vinhos, também explanou questões relacionadas ao atendimento e abordagem ao cliente, que fazem toda a diferença na hora de apresentar um produto. Hoje capacitamos 13 pessoas que são amantes de vinho e a expectativa é que esse número se multiplique e possa se expandir pelo mundo afora”.





Com toda essa explanação, fica claro que o objetivo é levar o nome de Mato Grosso do Sul ao radar global de vinhos, de conhecimento, de turismo e de cultura, além de capacitar cada vez mais pessoas para repassar e viver a verdadeira experiência que uma garrafa de vinho proporciona.