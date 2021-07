Campo Grande chega a 300 mil vacinações com 2ª dose e dose única contra covid

Com o dado, Capital chega a 33,17% de toda a população completamente imunizada, índice é quase o dobro da média nacional e superior a média estadual

Campo Grande ultrapassou a marca de 300 mil vacinadas contra a Covid-19 com as duas doses ou dose única, chegando a 33.17% de toda a população completamente imunizada. O índice de cobertura vacinal é quase o dobro da média nacional e superior a média estadual.





Somente neste sábado, dia 24 de julho, 1.905 campo-grandenses receberam a dose de reforço. Conforme dados do “Vacinômetro”, até o momento 431.588 pessoas foram vacinadas com a primeira dose, o equivalente a 47.63% da população da Capital. Destas, 300.514 já completaram o ciclo vacinal, ou seja, tomaram as duas doses ou a dose única, o que representa uma cobertura vacinal de 33.17%, uma das maiores do país.





Desde o dia 19 de janeiro, foram 732 mil doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas na Capital.





Calendário





Neste domingo, dia 25 de julho, não haverá vacinação contra a Covid-19 na Capital. A vacinação deve ser retomada na segunda, 26 de julho, exclusivamente para aplicação da segunda dose. O Município aguarda o recebimento de uma nova remessa de vacinas do Ministério da Saúde para abrir calendário de primeira dose.









Por: Lucas Mamédio