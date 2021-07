Campanha sobre turismo de pesca em MS na pandemia ganha prêmio internacional de criatividade

O turismo e o mercado publicitário sul-mato-grossense conquistou bronze no Prêmio Lusófonos da Criatividade, festival internacional sediado em Portugal. O filme produzido para a Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul faz parte da campanha de pesca lançada durante a pandemia, em 2021. A campanha vinha sendo reconhecida pelos maiores portais de publicidade do mundo, como ‘Best Ads on TV’ e ‘Ads of the World NYC’ , e com o prêmio reforçou a importância de conquistas como essa para o nosso estado, levando para o mundo o potencial da publicidade local e as riquezas naturais de nosso MS.





Bruno Wendling, diretor-presidente da Fundação de Turismo do MS, diz estar feliz por esse reconhecimento. “Esse é o único prêmio internacional da língua portuguesa na área do audiovisual. A campanha, de fato, é muito criativa e foi muito bem recebida pelo trade e pela audiência. O turismo do MS já tinha sido premiado pelo ‘Best Ads on TV’, que analisa as melhores peças publicitárias do mundo semanalmente, e isso só reforça a capacidade da Fundtur de trabalhar bem a sua segmentação e acompanhar passo a passo a elaboração das campanhas. E, claro, também reforça a competência e criatividade da agência de publicidade e da produtora que nos atende”, comemora Wendling.





Para a diretora de Promoção e Mercado da Fundtur, Karla Cavalcanti, a qualidade da comunicação impacta tanto quanto o produto. “As premiações comprovam que o Mato Grosso do Sul está sendo promovido com campanhas à altura dos produtos turísticos que temos no estado, que são de alta qualidade. Essa campanha conseguiu falar a linguagem do público e passar a mensagem com humor, o que fez com que ela tivesse tanto sucesso não só entre o público, mas também no mercado publicitário”, exalta.





Confira o vídeo do turismo de pesca do MS premiado internacionalmente: Turismo de Pesca 2021