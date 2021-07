CAMAPUÃ| Manoel Nery atende pedido da Câmara de Vereadores e anuncia asfaltamento de todas as ruas do Cristo Redentor

Após solicitação apresentada pelos vereadores de Camapuã, o prefeito da cidade, Manoel Nery, anunciou na última sexta-feira (23/07), que já autorizou a realização de licitação para incluir todas as ruas do Bairro Cristo Redentor no projeto de asfaltamento do local.





Junto com alguns dos parlamentares da Câmara, o prefeito esteve pessoalmente no bairro para anunciar a novidade aos moradores e explicou o motivo pelo qual algumas das ruas haviam ficado fora do projeto de pavimentação que já está em andamento.





Segundo ele, a obra muito aguardada pela população, foi iniciada pela administração anterior, mas previa apenas o asfaltamento de 4 das 8 ruas do bairro. Porém, frente ao pedido da Câmara e também dos moradores, Manoel e a equipe de governo conseguiram viabilizar os recursos necessários para concluir 100% da pavimentação do Cristo Redentor. Ainda de acordo com ele, a conclusão do asfaltamento deve acontecer até o final do ano.





“Tivemos algumas polêmicas com relação ao asfaltamento do bairro porque infelizmente algumas ruas ficaram de fora. Mas, com bastante agilidade, demos hoje a ordem para fazer a licitação de pavimentação das ruas Corredor Público, Sebastião Vieira de Rezende, Domingos Rodrigues Filho e Maria José de Lima. Nossa vontade é fazer isso ainda esse ano, antes das chuvas, e deixar todo o Bairro Cristo Redentor asfaltado” anunciou o prefeito.





Já o presidente da Câmara de Vereadores, Lellis Ferreira, comemorou a notícia e agradeceu ao prefeito e ao secretário pela sensibilidade em atender ao pedido dos moradores.