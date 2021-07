CAMAPUÃ| Câmara Municipal presta contas dos trabalhos do primeiro semestre de 2021

A Câmara Municipal de Camapuã fechou o primeiro semestre de 2021 com ações muito positivas. Mesmo com todas as dificuldades impostas pela pandemia, os nove vereadores, que tomaram posse em janeiro deste ano, tiveram atuação intensa, o que resultou em várias conquistas importantes para cidade.





Os relatórios de prestação de contas apresentados pela Câmara mostram que desde a primeira sessão, realizada em fevereiro, os vereadores aprovaram 29 projetos de lei, muitos deles referentes à convênios voltados para melhoria dos serviços de saúde, educação e assistência social.





Com isso, foram beneficiadas a Sociedade de Proteção à Maternidade e a Infância de Camapuã, a APAE, a Creche Menino Jesus, a Casa de Amparo às Crianças Carentes, a Associação de Apoio de Pacientes com Câncer e outras entidades.





Outra conquista importante viabilizada pela Câmara Municipal foi a retomada das cirurgias realizadas na cidade, serviço que estava paralisado há pelo menos 4 anos.





A prestação de contas também mostra que os vereadores apresentaram nos últimos seis meses 232 indicações. Por meio destes documentos os parlamentares solicitaram, principalmente, manutenção de ruas e estradas, reformas locais, construção de pontes, limpeza de áreas urbanas e rurais, atenção às ações de prevenção e vacinação contra a Covid-19, sinalização de ruas e avenidas, aquisição de máquinas, serviço de esgoto e melhoria nos serviços de transporte público.





Além disso, foram solicitadas realização de várias obras essenciais para o município, entre elas, rampa para cadeirantes, bancos da praça, muro do cemitério, torre de telefonia, pista de caminhada, calçadas, áreas de lazer, cobertura dos pontos de ônibus e horta municipal.





Neste período os vereadores também realizaram a destinação de recursos proveniente de emendas parlamentares. Elas foram aplicadas em despesas de combate à Covid, compra de medicamentos, ações sociais, aquisição de maquinários agrícolas, melhorias das áreas de lazer e reforço da segurança nos prédios públicos.





Já as moções apresentadas pelos vereadores totalizaram 18 proposições, relativas à mensagens de pesar, solidariedade ou aplausos.





Para o presidente da Câmara Municipal de Camapuã, Lellis Ferreira, a prestação de contas é um importante instrumento de transparência e ajuda a população a entender e fiscalizar os serviços do Poder Legislativo. Ele afirmou ainda que os resultados foram muito positivos, apesar de todos os desafios.





“Graças a Deus e com o apoio dos cidadãos, conseguimos trabalhar muito em busca de melhorias para nossa Camapuã. Foi difícil alcançar esses resultados nesse momento em que enfrentamos uma pandemia, mas fizemos o nosso melhor. Uma das conquistas mais importantes foi o retorno das cirurgias realizadas aqui, que garante mais conforto aos pacientes. Para o próximo semestre pretendemos melhorar ainda mais a atuação. Acredito que com quase toda a população imunizada, poderemos flexibilizar as medidas de prevenção à Covid e aos poucos retomar às atividades. O foco é melhorar a economia, as ações de saúde e a infraestrutura da nossa cidade”, explicou.









ASSECOM