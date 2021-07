BATAGUASSU| Semec abre inscrições para Processo Seletivo de estagiários

A Prefeitura de Bataguassu, através Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec) está com as inscrições abertas até o dia 20 de julho para o Processo Seletivo Simplificado para formação de cadastro reserva de estagiários temporários remunerados para atender os Centros de Educação Infantil (Ceinf), escolas municipais e projetos voltados para a área educacional.





Conforme o edital publicado na edição de hoje, dia 13 de julho, do Diário Oficial, podem concorrer as vagas estudantes de licenciatura plena em Pedagogia, Normal Superior, Artes, Letras, Educação Física, Ciências Biológicas, História e Geografia.





Entre os requisitos, o candidato (a) deve estar devidamente matriculado e frequentando regularmente os cursos citados; ter disponibilidade de horário para atender às necessidades do estágio e não ser beneficiário de outro estágio.” Orientamos os acadêmicos que inicialmente ao fazerem a leitura de todo edital e tiverem interesse em se inscrever no seletivo que entrem em contato com a faculdade para solicitar a declaração do curso, que pode demorar alguns dias para ser emitida”, comenta a secretária municipal de Educação e Cultura, Regina Duarte de Barros Dovale.





Aos interessados, as inscrições podem ser feitas na Semec, situada na rua Anaurilândia, 543, centro (antiga sede da Polícia Civil), de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas (horário de Brasília).





O estagiário poderá ser contratado por até 24 meses, com cumprimento de carga horária de 30 horas semanais (6 horas por dia), de segunda a sexta-feira. A bolsa auxílio é de R$ 700 por mês e auxílio transporte de R$ 100 por mês.





Conforme a publicação, ficam reservadas 5% do total das vagas disponibilizadas para candidatos com deficiência, cujas atribuições do cargo sejam compatíveis com a deficiência.





A Semec orienta os candidatos que no ato da inscrição deve ser entregue (preenchido corretamente e sem rasuras), a declaração de indicador de coeficiente de rendimento escolar (cópia e original) ou qualquer outro documento que contenha essa informação emitida pela instituição de ensino referente ao semestre ao qual o estudante esteja cursando, além dos documentos pessoais: RG e CPF, comprovante de residência e histórico escolar.





O formulário está anexo em Diário Oficial ( http://www.diariooficialms.com.br/assomasul ) e pode ser impresso na própria página.





Mais informações também pelo link https://www.bataguassu.ms.gov.br/concurso-publico-e-processo-seletivo/





A participação no seletivo é gratuita. Mais informações pelo telefone (67) 3541-1703.





