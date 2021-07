BATAGUASSU| Secretaria Municipal de Saúde convoca trabalhadores da educação para segunda dose da vacina AstraZeneca em combate a Covid-19

A Prefeitura de Bataguassu, através da Secretaria Municipal de Saúde está convocando os trabalhadores da educação que tomaram a primeira dose da vacina contra Covid-19 do Laboratório Oxford (AstraZeneca) entre os dias 13 e 21 de maio para a antecipação da segunda dose, que será realizada nesta sexta-feira, dia 23 de julho, a partir das 14 horas (horário de Brasília), na sede da Secretaria Municipal de Educação (rua Anaurilândia, 543, centro (antiga sede da Polícia Civil).





A antecipação tem como objetivo completar o esquema vacinal dos profissionais levando em consideração o retorno das aulas presenciais previstas para o próximo dia 2 de agosto.





Segundo dados da pasta, cerca de 260 trabalhadores devem tomar a segunda dose do imunizante hoje (23/07).





A Saúde informa ainda que o calendário de vacinação está sendo dispensado em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação para todos os estabelecimentos de ensino (municipal, estadual e particular do ensino infantil ao médio).





A previsão é que na próxima sexta-feira, dia 30 de julho, outros 133 trabalhadores da educação sejam atendidos com a vacinação.





Um novo chamamento para os demais profissionais deverá ser feito nas próximas semanas.





ASSECOM