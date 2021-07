BATAGUASSU| Secretaria Municipal de Saúde disponibiliza segunda dose da vacina Coronavac

A Prefeitura de Bataguassu, por meio da Secretaria Municipal de Saúde informa que disponibilizará entre os dias 5 e 6 de julho (segunda e terça-feira), a segunda dose da vacina contra Covid-19 Coronavac para atender os munícipes que tomaram a primeira dose do imunizante entre os dias 18, 19 e 20 de junho.





De acordo com a coordenadora municipal de Imunização, Samantha Cruz Tessari, as doses da vacina para completar o esquema vacinal dos munícipes estão disponíveis nas unidades de saúde ESF “Rita Guardini” (popular ESF Central) e ESF Jardim São Francisco no período da tarde, das 13 às 17 horas (horário de Brasília).





Para se vacinar, é preciso apresentar cartão SUS, comprovante de residência atualizado, CPF e RG.





