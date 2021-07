BATAGUASSU| Saúde convoca famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família para pesagem obrigatória

A Prefeitura de Bataguassu, através da Secretaria Municipal de Saúde realiza do dia 5 ao dia 8 de julho (segunda a quinta-feira), a pesagem obrigatória das famílias beneficiárias do Programa "Bolsa Família". Exigência do Governo Federal, a pesagem precisa ser feita uma vez por semestre por ser um dos requisitos obrigatórios para manutenção do benefício.





De acordo com a secretária municipal de Saúde, Juliana Infante, os beneficiários e seus dependentes (mulheres de 14 a 44 anos ou gestante ou com crianças de 0 a 6 anos e 11 meses) devem comparecer em sua unidade de saúde de referência (ESF Jardim Acapulco, ESF Jardim São Francisco, ESF Rita Guardini, ESF Rubens Kimura e ESF Dr. Lúcio), nos horários das 7h30 às 10h30 ou das 13h30 às 16h30 (horário de Brasília) para realizarem a antropometria (medição de peso e altura).





O objetivo é realizar o acompanhamento nutricional dos integrantes do programa, garantindo que os cidadãos tenham acompanhamento de suas condições de saúde.





"Para evitar aglomeração de pessoas, pedimos por gentileza a todos os beneficiários que entrem em contato com seu Agente Comunitário de Saúde (ACS) para realizar o agendamento da pesagem para verificar o melhor horário", comenta a secretária.





Para a pesagem, é necessário apresentar o cartão do Bolsa Família, Caderneta de vacinação das crianças e Cartão da Gestante.





Caso não compareça, a família poderá ter o benefício bloqueado/cancelado.





