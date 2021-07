BATAGUASSU| Prefeitura vacina população com 35 anos acima contra Covid-19 nesta sexta-feira (16)

Nesta sexta-feira, dia 16 de julho, a Prefeitura de Bataguassu, através da Secretaria Municipal de Saúde inicia a vacinação da população com 35 anos acima. A imunização ocorrerá no Ginásio Municipal de Esportes, a partir das 17h30 (horário de Brasília).





Para a vacinação, serão disponibilizadas 450 doses para moradores de Bataguassu.





Haverá distribuição de senhas nesta sexta-feira (16/07), a partir das 14 horas (horário de Brasília), também no Ginásio Municipal de Esportes.





Para se vacinar, é preciso ser residente em Bataguassu e apresentar cartão SUS, comprovante de residência atualizado, CPF e RG.





Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, o cronograma de vacinação contra Covid-19 avança conforme a disponibilidade de imunizantes repassados pelo Ministério da Saúde.





DISTRITO DE NOVA PORTO XV





Para os moradores do Distrito de Nova Porto XV, a imunização ocorrerá no ESF “Emiko Resende”, na mesma data (16/07) e no mesmo horário (à partir das 17h30). Serão disponibilizadas 120 doses no Distrito.





Para se vacinar, é preciso comprovar residência na localidade e apresentar cartão SUS, CPF e RG. Não é necessário retirar senha para se imunizar.





Amanhã (17/07), haverá vacinação no Assentamento Rural (Aldeia I e II).





