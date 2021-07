BATAGUASSU| Município recebe três respiradores pulmonares do Codevale para enfrentamento a Covid-19

Equipamentos foram desenvolvidos por engenheiros da USP em parceria com a Marinha do Brasil

Bataguassu recebeu ontem, dia 7 de julho, três novos respiradores pulmonares do Consórcio Público de Desenvolvimento do Vale do Ivinhema (Codevale) em enfrentamento a Covid-19.





Batizado de Inspire, os ventiladores foram desenvolvidos por um grupo de engenheiros da Escola Politécnica (Poli) da Universidade de São Paulo (USP) em parceria com a Marinha do Brasil e criados para suprir a necessidade dos aparelhos durante a pandemia.





De acordo com a diretora executiva do Codevale, Daniele Cabriotti, 27 respiradores foram recebidos pelo consórcio após solicitação do Codevale ao presidente da Rede Nacional de Consórcios Públicos (RNCP), Victor Borges.





Daniele observou que além de Bataguassu, os demais municípios que fazem parte do Codevale também receberão os equipamentos.





Presente no ato de entrega, o prefeito de Bataguassu, Akira Otsubo (MDB) agradeceu ao Codevale pelo apoio e destacou a importância dos novos respiradores. “Esses novos equipamentos vem para qualificar os atendimentos em casos de pacientes graves de Covid-19. Agradeço ao Codevale pela disponibilidade dos equipamentos”, frisou o prefeito.





A secretária municipal de Saúde, Juliana Infante, informou que Bataguassu contava com quatro respiradores para atender os munícipes. “A chegada dos novos respiradores ampliam nossa condição de resposta à população que necessita dos atendimentos”, destacou a secretária, que ressalta que os aparelhos serão utilizados no Pronto Socorro Municipal e na UTI móvel.





Acompanharam a entrega dos respiradores, o vereador Jaime do XV; o subprefeito do Distrito de Nova Porto XV, Euzébio Buzinaro Varaldo além de servidores da saúde.





ASSECOM