BATAGUASSU| Com sistema “Drive Thru”, Prefeitura imuniza 1.072 pessoas no “Dia D” de vacinação contra vírus Influenza

Através do empenho da atual administração municipal, 15 mil doses de vacina contra o vírus Influenza (H1N1) doadas pelo Instituto Butantan estão sendo disponibilizadas de forma gratuita a toda população bataguassuense. No último sábado, dia 4 de julho, a Prefeitura de Bataguassu, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizou a primeira edição do Drive Thru de vacinação contra o vírus Influenza (H1N1). Foram imunizados na ação, 1.072 pessoas.





Conforme balanço divulgado pela pasta, foram atendidas 970 pessoas em Bataguassu e 102 pessoas no Distrito de Nova Porto XV. O drive atendeu carros, motos e bicicletas em ambos os locais. A intenção foi evitar aglomeração de pessoas durante a vacinação em prevenção a Covid-19.





De acordo com a secretária municipal de Saúde, Juliana Infante, houve grande procura pela vacina especialmente entre crianças e idosos; e toda a ação seguiu dentro da normalidade. “Contamos com o envolvimento de mais de 20 profissionais de saúde e o apoio também do Núcleo Municipal de Trânsito a quem agradecemos pelo respaldo na organização da fila dos veículos para vacinação e demais orientações aos motoristas”, enfatizou a secretária.

O prefeito de Bataguassu, Akira Otsubo (MDB) esteve acompanhando o ato de vacinação no sábado (04). “Estamos levando saúde a população com a vacinação da H1N1 e também com a vacinação contra a Covid-19. O nosso objetivo é dar tranquilidade aos munícipes, por isso, é importante que todos fiquem atentos a vacinação e se imunizem”, disse o prefeito.

Akira também cumprimentou a toda equipe da Secretaria Municipal de Saúde pelo trabalho desenvolvido em prol da população bataguassuense.





SEQUÊNCIA DA VACINAÇÃO





A vacinação contra o vírus Influenza (H1N1) prossegue sendo oferecida nas unidades de saúde ESF “Rita Guardini” (popular ESF Central) e ESF Jardim São Francisco, preferencialmente no período da manhã (das 7 às 11 horas). No Distrito de Nova Porto XV, a vacinação também ocorre normalmente no ESF Emiko Resende.





ORIENTAÇÃO





A Secretaria Municipal de Saúde orienta os munícipes que já tomaram a primeira dose da vacina contra Covid-19 em um período de pelo menos 15 dias que façam a imunização contra a H1N1. Pacientes que tiveram Covid-19 só poderão se vacinar contra a H1N1 após um período de 30 dias. Já os munícipes que ainda não receberam nenhuma dose da vacina da Covid-19, é solicitado que deem preferência a vacina contra Covid-19 para posteriormente se imunizar contra a H1N1.





ASSECOM