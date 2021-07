BATAGUASSU| Assistência Social encerra Campanha do Agasalho 2021

Com o tema “Aqueça um Coração”, itens arrecadados estão à disposição das famílias carentes do município

Organizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Política para Mulheres, a Campanha do Agasalho 2021 foi encerrada na última sexta-feira, dia 9 de julho, em Bataguassu.





Com o tema “Aqueça um Coração”, centenas de itens foram arrecadados, higienizados, separados e estão à disposição das famílias carentes do município, como informa a secretária municipal de Assistência Social, Trabalho e Política para Mulheres, Maria Aparecida Maia. “Tivemos uma boa adesão da população que atendeu o nosso chamamento e realizou doação de diversas peças de roupas e agasalhos. Agradeço a todos que colaboraram com a iniciativa da administração municipal”, destacou a secretária.





A Campanha do Agasalho 2021 contou com a parceria de órgãos públicos e comércio local e teve como objetivo sensibilizar a sociedade para doação de roupas, agasalhos e cobertores em bom estado de uso diante da chegada do inverno.





Presente no ato de encerramento da campanha, que ocorreu simultaneamente a entrega de cobertores para idosos atendidos pelo Clube da Melhor Idade, o prefeito de Bataguassu, Akira Otsubo (MDB) destacou o empenho da Secretaria de Assistência Social em realizar ações em prol da população mais carente do município.





Akira informou ainda que Maia que até então acumulava a função de chefe de gabinete e de secretária interina de Assistência Social passa a se dedicar exclusivamente à pasta da Assistência Social no município. “A Assistência Social será cada vez mais voltada às pessoas necessitadas. A Maia já realiza um trabalho assistencial, que não é de agora, e ela estará de fato exercendo o assistencialismo definitivamente frente à Secretaria”, enfatizou Akira.





ASSECOM