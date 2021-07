BATAGUASSU| Akira anuncia instalação da empresa Vale Urucum

Essa é a quinta empresa a se instalar no município através do empenho da atual administração. Por meio do Programa de Desenvolvimento de Bataguassu (Prodebata), nos últimos sete meses, foram formalizadas a instalação do Serpentarium Guassu; empresas Daniel Pescados e ConcreArt Concreto e Argamassa Ltda, que respectivamente se instalarão no Distrito de Nova Porto XV e que tem a proposta de gerar inicialmente 16 empregos diretos. Já a empresa Thermo-Iso (especializada em Poliestireno Expandido (isopor), material utilizado para a fabricação de telhas, placas para colchões, blocos para lajes entre outros produtos) iniciou os serviços de terraplanagem em uma área do Polo Empresarial na última semana e irá oferecer 120 empregos diretos até a sua fase final de implantação no município.