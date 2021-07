Atendendo pedido do deputado Barbosinha governador anuncia novos investimentos para segurança pública de Dourados

Reinaldo anuncia novos investimentos solicitados por Barbosinha

Ao acompanhar o lançamento do programa OCOP (Programa Obtenção de Capacidade Operacional Plena), da Polícia Militar, que está ampliando o número de viaturas para atender ocorrências na região metropolitana de Campo Grande e mais sete municípios do entorno da Capital, o deputado Barbosinha (DEM-MS) comemorou o anuncio do governador Reinaldo Azambuja de novos investimentos que vão chegar para a segurança pública de Dourados.





Reinaldo disse que já autorizou a compra de um helicóptero, uma auto escada mecânica (escada Magirus) para atender a unidade dos Bombeiros e mais equipamentos, armamentos, coletes e uniformes para a segurança pública do município.





“Esses são pedidos que fizemos ao Governo para que pudesse reforçar as ações de segurança na nossa Dourados. Tivemos avanços significativos nos últimos anos, em todas as áreas da segurança, nessa gestão. Tenho orgulho de ter participado de boa parte dessas conquistas enquanto secretário de Justiça e Segurança Pública e enquanto deputado, pedindo mais investimentos para Dourados durante esses anos. Isso confirma o compromisso do Governo com o que solicitamos para nosso município e com o que nossa população precisa para se sentir ainda mais segura”, festejou o deputado.





O Programa, em breve, chegará a Dourados para reforçar as ações de segurança no município





Reinaldo garantiu que o programa OCOP, lançado nesta segunda-feira (12), em breve chegará a Dourados e mais três grandes municípios de Mato Grosso do Sul: Três Lagoas, Ponta Porã e Corumbá. Com objetivo de reduzir a criminalidade e tornar o atendimento à população mais rápido e eficiente, coordenar e monitorar os veículos em tempo real, e aumentar o número de viaturas fazendo patrulhas 24 horas nas ruas, o OCOP vai garantir presença maior da Polícia Militar dando mais segurança ao cidadão de bem.





“Essas ações dão continuidade ao trabalho que fizemos na Secretaria, sem dúvida alguma. Além disso temos pedido ao Governo, que além de equipamentos, possa olhar com atenção e promover investimentos na formação do efetivo, valorização profissional, que zere a fila de promoções novamente, como fizemos enquanto estávamos no comando desta pasta no primeiro Governo do Reinaldo. Temos que pensar a segurança pública como um todo. Investir em equipamentos para que os policiais se sintam seguros para trabalhar e voltar para suas famílias e investir no material humano que temos nessas corporações. Nos homens e mulheres que fazem das nossas polícias uma das mais eficientes de todo país”, reforçou Barbosinha.





ASSECOM