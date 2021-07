Assaltante é baleado pela PM durante perseguição

Disparos ocorreram enquanto ele tentava sacar uma arma, após estar encurralado, diz polícia

Equipes da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros no local de atendimento da ocorrência ©Leonardo de França

Um haitiano de 21 anos foi baleado no rosto na manhã deste sábado (17), depois de roubar dois veículos na região do Cabreúva, em Campo Grande. Ele foi atingido na bochecha, enquanto tentava sacar uma arma, após estar cercado por policiais militares. O Corpo de Bombeiros foi acionado para os primeiros socorros.





Conforme apurado, o ladrão teria roubado uma caminhonete. Uma equipe da Polícia Militar foi informada e se deparou com o veículo. Teve início perseguição, oportunidade em que o autor perdeu o controle da direção e bateu em um muro na Rua 11 de Outubro. Ele desembarcou e saiu a pé, mas roubou outro veículo para continuar a fuga.





Desta vez, tomou um GM Prisma na Rua Santos Dumont. Porém, enquanto tentava sair com este automóvel, foi cercado pela polícia. Vendo que não escaparia, fez menção de sacar uma arma de fogo, oportunidade em que os policiais revidaram, atingindo-o. Ele foi rendido e, apesar do ferimento, não corre risco de morte e foi encaminhado para a Santa Casa. Uma equipe do Choque deu apoio.





A proprietária do Prisma é uma agente penitenciária de 39 anos. Ela disse ao Midiamax que seguia para a academia pela Santos Dumont, quando foi surpreendida pelo ladrão que surgiu na frente do veículo, armado: "Sai do carro, sai do carro!", teria dito. Ela alega em sua versão que desceu e logo em seguida a PM chegou, cercando o autor, que atirou de dentro do carro contra os policiais.





Ainda não há uma versão oficial da corporação sobre o ocorrido, bem como não foram divulgados detalhes sobre a apreensão de arma com o indivíduo.

Equipes do Choque e o Prisma roubado pelo bandido ©Henrique Kawaminami

Assaltante sendo socorrido por equipe do Corpo de Bombeiros ©Henrique Kawaminami

©Henrique Kawaminami







Fonte: Midiamax

Por: Renan Nucci e Ranziel Oliveira