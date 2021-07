ARTIGO| Seja perseverante e viva intensamente!

Por: Wilson Aquino*

Ao longo de 64 anos de existência aprendi que a vida é mesmo muito especial, que deve ser vivida com toda força, intensidade e alegria, valorizando todo instante de cada dia, mesmo em tempos de dificuldades e pandemia.





Aprendi também que somos cheios de defeitos, como são aliás, absolutamente todos os seres humanos em qualquer lugar do mundo.





Muito embora todos conheçamos pessoas aparentemente “perfeitas” isso não é verdade. Pois existe apenas uma referência de perfeição à qual podemos nos espelhar, que é Jesus Cristo, filho de Deus que veio ao mundo, como homem, para demonstrar a todos nós que é possível sim viver a vida em paz e alegria, longe dos erros e pecados.





O segredo então, que o tempo nos ensina, é que devemos ser humildes e resilientes para aceitarmos o que somos, o que temos e tocarmos a vida alicerçados nisso em busca de evolução em todos os sentidos: material, moral e principalmente espiritual.





Durante essa caminhada, jamais devemos nos sentir incapazes e deixar fluir pensamentos negativos como o de que somos os mais sofridos.





O indivíduo que se conscientiza de que é filho especial de Deus e que está aqui para se aperfeiçoar, abandonando os incontáveis defeitos existentes no seu interior, as coisas começam a ficar muito melhores.





Então, felizes aqueles que seguem aos ensinamentos e mandamentos de Deus, pois vivem muito melhores que quaisquer outros. E não é que serão poupados de dores e sofrimentos, mas serão superiores a esses sentimentos.





Quem segue o Senhor compreende que o Plano de Salvação, esse que todos vivemos aqui na Terra, que nos trouxe do mundo espiritual para assumirmos um corpo de carne e ossos é grandioso, pois prepara o homem para a eternidade.





Esses conhecimentos deveriam ser suficientes para impedir que fiquemos aprisionados a angústias e frustrações por não conseguirmos evolução nas coisas materiais, sentimentais e/ou espirituais. Daí a necessidade de todos sermos persistentes, perseverantes no dia a dia, seja em qual for a profissão que quisermos seguir. O importante é ir em frente, consciente de que estamos cumprindo o mandamento de não fazer mal a ninguém, de nenhuma forma e dominando e abandonando as imperfeições humanas.





O sentido da vida é muito maior, belo e de valor imensurável. Daí a força para trilharmos o caminho com fé em Deus, segurança e perseverança para vencer os desafios.





Maria Lúcia Tostes Palma, esposa do querido amigo José Estevão é um grande exemplo do sucesso que esse tripé proporciona na vida de cada um. Diagnosticada há alguns anos com Esclerose Lateral Amiotrófica – ELA (doença degenerativa, sem cura) ela continua com o mesmo otimismo e amor à vida que antes.





Perdeu os movimentos do corpo e a fala, e hoje se comunica com os olhos que continuam vívidos, alegres e cheios de vida. Seu sorriso também foi mantido, provavelmente por ter sido muito exercitado durante toda sua vida. Ela é daquelas pessoas que sempre se dirige a qualquer outra com um belo e alegre sorriso no rosto. Certamente por conta disso a doença não levou essa sua expressão de felicidade que se confirma também com sua lucidez.





Apenas com o olhar a cada letra ela forma as palavras e frases. Escreveu recentemente o seguinte texto: “Alegria, alegria! Tem pessoas que acham que eu preciso descansar ou dormir, que preciso de descanso, mas não penso assim. Quero barulho, bagunça de crianças, gente falando alto e rindo. Quero vida, alegria, aumentar o número de amigos e rir bastante. Não quero isolamento, tristeza, chatice, angústia e morte. Quero alegria, alegria!”.





Membro de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Maria Lúcia sabe que cumpre seu papel como filha especial de Deus, e que encaminhou bem as amizades, todos os seus filhos e filhas para a vida e hoje desfruta da gostosa presença de mais de 10 netos em paz no lar.





Ao vê-la imobilizada numa cadeira de rodas, se engana quem pensa que é infeliz por conta disso. Ela exala felicidade, vigor espiritual e persevera com alegria o cumprimento de sua missão como cidadã, Cristã, mãe, esposa e amiga.





Feliz é o ser humano que entende que esse é o verdadeiro sentido da vida: viver assim, de maneira intensa e perseverante em toda e qualquer circunstância.





*Jornalista e Professor.