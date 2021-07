Da pista de skate das Moreninhas para as olimpíadas 2024, por mais "fadinhas" em todas as pistas

Como forma de atrair a atenção dos mais jovens para as Olimpíadas, a organização dos jogos inseriu nessa edição o Skate, que já deu duas medalhas de prata ao Brasil, com Kelvin Hoefler e na madrugada de hoje com a nossa Fadinha, Rayssa Leal, de apenas 13 anos. Será que daqui do quintal da nossas casas, nas Moreninhas é possível surgir uma skatista como a Rayssa, que fosse para as próximas olimpíadas ?





Sempre ví a criançada andando de skate na frente da igreja, nas calçadas do bairro e hoje sinto muito orgulho em poder ajudar para que os sonhos de qualquer uma dessas crianças, como já foram os da Rayssa possam ser realizados e que eles possam chegar no lugar mais alto do pódio, em cima de um skate.





Por isso, estamos apoiando a construção da pista de skate competitivo na Praça Disvaldo de Souza Bezerra, na Moreninhas III, que já foi reformada há algum tempo, a pedido do ex-vereador Chiquinho Telles. Agora ela receberá uma pista para que skatistas iniciantes e profissionais possam treinar em alto nível para representa nossa cidade, nosso Estado e nosso país nas maiores competições da modalidade.





Junto com a Fundação de Esporte e Lazer de mato Grosso do Sul (Fundesporte-MS) e a Associação de Skate de MS (ASMS) estamos colaborando para construção desta nova pista, que será a mais moderna da cidade, que terá um projeto social com aulas para crianças, competições, acabando com preconceito e mostrando a organização do esporte como têm sido demonstrado nas Olimpíada de Tóquio.





Conversando com presidente da ASMS, Reinardt Miguel Peralta, ele comentou que o projeto já esta finalizado, e está aguardando apenas o fechamento do orçamento detalhado para que o governo possa realizar a licitação e iniciar as obras da pista.





Quase tivemos um representante de Campo Grande na seleção olímpica de skate, o jovem Eduardo Neves, que quase conseguiu índice para Tóquio em junho. Por que não poderíamos ter nossas Rayssas, Kelvins e Eduardos das Moreninhas em Paris em 2024? Vamos torcer para que tenhamos nossa pista de skate gere além de cidadãos, medalhistas olímpicos para nosso país.