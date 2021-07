Artesãos vão ganhar treinamento para participar de Rodada de Negócios

Artesãos de todo o Estado terão oportunidade de fazer treinamento (gratuito e online) para participar da Rodada de Negócios promovido pela Fundação de Cultura e Sebrae, evento que será realizado no dia 11 de agosto.





Para participar do treinamento desta terça-feira (dia 27 de julho das 9 às 10 horas da manhã) é só clicar no link a seguir, https://sebrae-br.zoom.us/j/85779090490





Durante o evento os participantes poderão tirar todas as dúvidas sobre a plataforma onde ocorrerá a rodada, além de obter informações do funcionamento da plataforma, como se dará a conversa entre o artesão e o lojista e demais informações necessárias. “Estaremos com a equipe técnica que desenvolveu essa plataforma para dar dicas de como o artesão deverá agir durante esta rodada de negócios, como realizar um ‘pit’ de apresentação”, explicou o gestor de Mercados do Sebrae, Leandro Araújo Passos.





Técnicas para abordar o comprador





Para quem não sabe, o gestor explica que pit é uma apresentação direta para que o lojista entenda melhor a ideia de cada artesão e seus produtos. O termo vem das startups, quando vão captar recursos com os investidores, onde normalmente o empreendedor dispõe de apenas três minutos para “vender o seu peixe”, digamos assim. “O pit e não é nada mais do que uma maneira rápida e eficiente e clara de falar sobre a sua empresa, por que que ela está lá, o que ela fornece”, explica Passos.





A Rodada de Negócios online acontece no dia 11 de agosto, das 8 horas às 18 horas. O objetivo é apresentar o artesanato de referência cultural sul-mato-grossense para empresários compradores de todo o Brasil. Será uma ação totalmente gratuita e virtual, de extrema importância para a divulgação dos produtos artesanais do Estado e uma excelente oportunidade de negócios para os profissionais que têm no artesanato sua fonte de renda. As inscrições estão abertas até o dia 31 de julho e são gratuitas, no link: https://bit.ly/artesanatodoms





Segundo a Gerência de Desenvolvimento de Atividades Artesanais da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, essa ação é de grande importância econômica e social porque as vendas de artesanato caíram consideravelmente durante o último ano, prejudicando seus produtores. Não só o comércio local enfrenta dificuldades, como também a realização de feiras nacionais de artesanato. As feiras constituem-se como a principal vitrine e canal de escoamento da produção artesanal para todo o país.





Como contrapartida ao Sebrae/MS, a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul será responsável pelo transporte das peças negociadas através da Rodada de Negócios. O transporte seria realizado por caminhão próprio, doado à FCMS pelo PAB (Programa do Artesanato Brasileiro).





Hoje o Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro (Sicab), o banco de dados gerido pelo PAB, tem registrados em torno de 6 mil artesãos só em Mato Grosso do Sul. A Casa do Artesão de Campo Grande, por exemplo, recebe peças artesanais de mais de 500 produtores, muitos deles contando com o artesanato como única fonte de renda familiar.





Informações complementares sobre o treinamento do dia 27 de julho poderão ser obtidos pelo telefone: (067) 3316-9107.