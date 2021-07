Ar seco predomina e eleva temperaturas em Mato Grosso do Sul

O ar seco vai predominar nesta terça-feira (06) e ao longo desta semana em várias regiões do Brasil, incluindo Mato Grosso do Sul. Esse bloqueio atmosférico impede a formação de nuvens de chuva, resultando em sol forte, temperaturas elevadas e tempo seco.





Durante as tardes a umidade relativa do ar vai atingir índices críticos, com valores abaixo de 20% em Mato Grosso do Sul. O tempo seco facilita o surgimento de tosses secas, crises de rinite, sinusite e incômodos respiratórios. Outro ponto que merece atenção são os possíveis focos de queimadas em áreas urbanas e rurais.





A terça-feira será marcada pela grande amplitude térmica, que são madrugadas frias e tardes quentes. A meteorologia estima temperatura mínima de 10°C e máxima de até 34°C. O calor deve se concentrar entre as regiões sudoeste e pantaneira.





A capital também terá predomínio de sol com tempo claro. As temperaturas podem variar entre 15°C a 27°C e a umidade do ar pode chegar a 20% no período da tarde.





Por: Mireli Obando, Subcom (com informações Inmet e Climatempo)