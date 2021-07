Ar frio e seco predomina nesta terça-feira em Mato Grosso do Sul

O clima na região Centro-Oeste do País continua sob influência da massa de ar frio que derrubou as temperaturas neste início de semana. Mesmo com as baixas temperaturas, a terça-feira (20) em Mato Grosso do Sul será de tempo firme, com predomínio de sol e sem chuvas, devido ao avanço do ar seco e frio.





De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), as temperaturas seguirão baixas e ainda há chance de geada para algumas áreas do Estado. “As mínimas podem chegar entre 4°C e 5ºC na região sudoeste, 7°C e 10ºC no sul da região pantanais, 6°C e 8ºC na região leste e na capital 6°C e 4ºC. Além disso, há probabilidade para ocorrer geada nestas regiões”, explica a coordenadora do Cemtec, Valesca Fernandes.





O Cemtec também alerta para os baixos níveis de umidade relativa do ar que podem ficar entre 10-30% especialmente nas regiões norte, leste e norte da região pantaneira. As temperaturas por região podem ser conferidas no mapa.





Por: Mireli Obando