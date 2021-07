Após pedido do deputado Barbosinha diversos profissionais são incluídos nos grupos prioritários da vacina

deputado estadual Barbosinha (DEM-MS)

O deputado estadual Barbosinha (DEM-MS) teve vários pedidos atendidos pelo Governo de Mato Grosso do Sul que incluiu nos grupos prioritários da vacinação contra o coronavírus diversos profissionais solicitados pelo parlamentar.





“Fico extremamente feliz ao saber que esses grupos j[a estão sendo vacinados, é importante que a gente possa garantir a imunização das pessoas que estão em contato direto com o público, expostas a todo momento a esse vírus que tem acometido tantas famílias”, explica o deputado estadual.





Entre as profissões que já estão recebendo o imunizante a pedido do deputado estão: jornalistas, servidores de cartório, profissionais de segurança privada e de transporte de valores, motoristas de ônibus e caminhões, trabalhadores da coleta de lixo (garis), tutores (cuidadores) de pessoas com deficiências, profissionais da educação, servidores da segurança pública – policiais e bombeiros, assistentes sociais.





Este final de semana Mato Grosso do Sul bateu novo recorde com aplicação de 68.156 de vacina em um único dia e também lidera o ranking nacional como o Estado que mais aplica a segunda dose no país.





O deputado ainda defende a prioridade da vacinação de grupos como: trabalhadores de supermercado e caixas de Casas Lotéricas, frentistas, pacientes submetidos a cirurgia bariátrica, trabalhadores do saneamento, porteiros e controladores de acesso de concessionárias de caminhões e carretas.





“São setores que não podem parar. Movimentam nossa economia e todas as formas. Eles representam atividades essenciais para nossa sociedade”, finaliza Barbosinha.









Por: Luciana Bomfim