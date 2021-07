Após indicações do deputado Neno Razuk, Reinaldo confirma projetos para reconstrução na Coronel Ponciano em Dourados

deputado Neno Razuk

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) confirmou os projetos de renovação total da Rua Coronel Ponciano, em Dourados. Autor de diversas indicações e solicitações para que as obras fossem realizadas, o deputado Neno Razuk (PTB) agradeceu ao governador. A confirmação foi feita pelo Chefe do Executivo, durante a cerimônia de autorização das emendas parlamentares realizada na Governadoria do Estado em Campo Grande.





Neno pediu pela duplicação e revitalização e sempre defendeu junto a Secretaria de Obras a importância da realização dessa obra para Dourados, além de ser um avanço para a região.





“É uma obra que venho pedindo desde início do mandato e após o anúncio do governador Reinaldo Azambuja vejo como meu trabalho e dos demais colegas tem dado certo”, lembrou sobre as solicitações que foram enviadas para a Seinfra (Secretaria de Obras e Infraestrutura);





Durante a autorização de R$36 milhões em emendas parlamentares, Reinaldo Azambuja utilizou da palavra e parabenizou os deputados, além de ressaltar as ações do Governo do Estado para o segundo semestre de 2021, anunciando projeto sendo um deles a reconstrução da Rua Coronel Ponciano.





“Lá em Dourados, o Neno trabalhou muito por essas obras e na segunda quinzena de agosto, o nosso secretário de infraestrutura Eduardo Riedel estará em Dourados para apresentar os projetos a Rua Coronel Ponciano. Vamos fazer a reconstrução e interligar a rua ao viaduto da BR-163, da CCR Vias”, garantiu o governador.





ASSECOM