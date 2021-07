ALEMS| Deputados voltam ao trabalho na próxima terça-feira (2), mas sessões vão continuar remotas

Sessões continuam remotas até dia 15 de agosto, devido à pandemia da Covid-19

Os deputados estaduais de Mato Grosso do Sul retornam do recesso legislativo na próxima segunda-feira (2). Porém, as sessões remotas continuam até 15 de agosto, devido à pandemia da Covid-19. As sessões da Alems (Assembleia Legislativa) são realizadas às terças, quartas e quintas-feiras, com transmissão pela internet, a partir das 9 horas.





Entre os projetos de lei para o segundo semestre do ano, os deputados devem votar o ITCD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos). O projeto do governo estadual já passou pela CCJR (Comissão de Constituição, Justiça e Redação).





No texto final do projeto, foram incorporadas emendas de vários parlamentares. Entre as mudanças propostas no documento está a expressa previsão de pagamento parcelado dos débitos do imposto e a redução das multas moratórias e punitivas. Veja aqui detalhes do projeto.





Além disso, há projetos de lei sobre a criação de Política Estadual de Reabilitação de Pacientes Pós-Covid e projeto de lei quer garantir o direito à meia-entrada nas sessões de cinema, teatro, espetáculos esportivos, shows e outros eventos culturais e esportivos realizados em Mato Grosso do Sul, às pessoas com TEA (Transtorno do Espectro do Autismo) e a um acompanhante.





Por: Renata Volpe