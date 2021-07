ALEMS| Deputados devem votar cinco propostas na primeira sessão ordinária de julho

Na primeira sessão ordinária do mês de julho estão previstas as votações de cinco proposições, todas com pareceres favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR). A apreciação das propostas acontece a partir do Plenário Deputado Júlio Maia e pode ser acompanhada ao vivo nos canais oficiais de comunicação da Casa de Leis - canal 9 da Claro Net TV,

,

,

,

e aplicativo Assembleia MS - (

/

).