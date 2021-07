ALCINÓPOLIS| Prefeitura firma parceria internacional para criar espaços, programas e serviços com foco na primeira infância

A cidade agora integra a Urban95, iniciativa presente em 8 países que apoia a criação e implementação de políticas públicas para crianças pequenas e famílias em 24 cidades no Brasil.





O município de Alcinópolis assumiu o compromisso de oferecer um bom começo de vida para as crianças pequenas. Isso porque a cidade entrou para a Urban 95, iniciativa da Fundação Bernard van Leer que dá suporte para municípios incluírem a perspectiva de bebês, crianças pequenas e cuidadores no planejamento urbano, nas estratégias de mobilidade e também nos seus programas e serviços.





O programa está presente em 8 países e apoia 24 cidades no Brasil a pensar no planejamento urbano com base na seguinte pergunta: “Se você tivesse 95 cm de altura (a altura média de uma criança de três anos), o que você faria diferente na cidade?”. A partir de julho, Alcinópolis passa a integrar esse grupo junto com outras 10 novas cidades parceiras.





A prefeitura municipal de Alcinópolis vai receber suporte e acompanhamento para construir diagnósticos sobre a primeira infância, implementar o Plano Municipal pela Primeira Infância e promover ações de requalificação de espaços públicos, mobilidade para famílias, gestão de dados e melhorias de serviços para primeira infância.





Por que investir na primeira infância?





O retorno econômico do investimento nos primeiros anos de vida já foi comprovado: de acordo com James Heckman, Prêmio Nobel de Economia, cada dólar gasto nos primeiros anos de vida de uma criança tem retorno anual de mais 14 centavos ao longo de toda sua vida.





Ou seja, investir no começo da vida traz um retorno mais alto, mais duradouro e mais eficiente do que em qualquer outro momento. Também é uma forma de reduzir desigualdades, já que o investimento em crianças em situação de vulnerabilidade é um dos caminhos para romper o ciclo da pobreza.





Por isso, oferecer um bom começo de vida para as crianças pequenas é um dos melhores investimentos que uma cidade pode fazer. E Alcinópolis está fazendo a sua parte para que seus espaços, serviços e programas atendam melhor a primeira infância.





“A missão da Urban95 é promover e compartilhar experiências que incentivam o desenvolvimento da primeira infância, sob a perspectiva de que todos merecem um bom começo. As políticas públicas se concretizam para as crianças no território, onde elas vivem e se desenvolvem”





– Claudia Vidigal, representante da Fundação Bernard van Leer no Brasil