ALCINÓPOLIS| Município ganha mais de 120 novas empresas em 36 meses.

Alcinópolis “A Capital Estadual da Arte Rupestre”, conhecida por possuir grutas e sítios arqueológicos e várias inscrições rupestres, escritas e gravuras com mais de 10 mil anos, com uma população de 5.417 (fonte IBGE), com 3.102 eleitor (TRE / MS ) e com uma área territorial de 4.397.518 km².





O município de Alcinópolis fica distante 300 km de sua capital “Campo Grande” cidade morena, nos últimos (03) três anos Alcinópolis vem se destacando com abertura de novas empresas em portes pequenos e grande, com as informações da JUCEMS (Junta Comercial de Mato Grosso do Sul) e Setor de Tributação Municipal de Alcinópolis, o município ganhou mais de 120 novas empresas em 36 meses, apesar da crise econômica e com essa PANDEMIA que já dura mais de um ano, o município vem driblando como dificuldades produzir.





Vale destacar que o município aderiu ao Programa Cidade Empreendera do SEBRAE , o qual iniciou os trabalhos no dia 05 de Dezembro de 2018, onde foi ministrada uma palestrada com foco no eixo estratégico da economia local, que contou com a participação 143 pessoas e participaram a todos das palestra “Rede de Cooperação para o Desenvolvimento – A experiência do Cariri Paraibano”, ministrada por Arnaldo Júnior, ex-prefeito de Cabaceiras (PE), consultor do Sebrae e especialista em gestão pública.





A Secretária Bruna Barbosa responsável pela pasta da SEMUDES “Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Agricultura, Pecuária, Turismo e Meio Ambiente” informou que vem sempre trabalhando em um conjunto, agregando novas medidas que visam colocar a cidade, definitivamente, no caminho do desenvolvimento econômico, geração de emprego. Com programa “Cidade Empreendedora” tiveram, como base na capacitação de mão de obra, apoio ao empreendedor e, principalmente, não incentivo ao investidor que busca oportunidades atrativas para expandir seus negócios, isso que a equipe de administração tem buscado e vão continuar sempre com esse objetivo.





O Prefeito Dalmy (DEM), informou que depois que fez o convênio com o SEBRAE “Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas”, especificamente no Cidade Empreendedora, tem notado a diferença na sociedade, na confiança de investir em abertura de sua própria , a nossa cidade precisa crescer na geração de novos empregos e movimento a economia. Para obter esses resultados, uma administração vem apoiando todos os empreendedores de pequenos e grande porte, cada nova empresa aberto vale a pena, estamos aqui para apoiar para que as empresas que hoje são pequenas, conquistem seu espaço no mercado de trabalho e cresçam tanto no leque de produção, principalmente na geração de emprego ”.





CLIQUE AQUI : Conheça o andamento da Cidade Empreendedora em Alcinópolis !!!





Matéria Relacionada a “Cidade Empreendedora”;