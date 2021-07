ALCINÓPOLIS| Município decreta “Situação de Emergência” por iminente risco de desastres de incêndios florestais

Na ultima sexta-feira 16/07 foi publicado o Decreto nº 75/2021, que coloca o município de Alcinópolis em “situação de Emergência” por iminente risco de incêndios florestais.





O Decreto tem validade de 180 dias em todo o território do município de Alcinópolis, e leva em consideração a necessidade de resposta urgente ao controle de incêndios atuais e também futuros incêndios florestais. Vale ressaltar que já existem vários focos de queimadas que estão ocorrendo em nosso município e também nos limites de municípios vizinhos, indicando iminente risco gradual de desastre.





O Parecer Técnico nº001/2021, da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, relata a possibilidade de ocorrência de aumento gradual de desastre, sendo assim, necessária a declaração de “Situação de Emergência”.









No ano de 2020 ocorreu um incêndio de grande proporção no Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari. O fogo teve início na divisa com Mato Grosso, e atingiu a Unidade de Conservação e propriedades no entorno, destruindo mais de 20 mil hectares de vegetação, trazendo grandes prejuízos para a fauna e flora.





A Secretária de Desenvolvimento, Bruna Barbosa, pede para que os moradores da zona rural não coloquem fogo na vegetação, pois estamos passando por um período de estiagem, o que faz com o fogo se espalhe rapidamente, podendo assim, causar um incêndio de grande proporção e de difícil controle. Lembrando ainda que foi publicado o Decreto Federal n. 10.735, de 28 de junho de 2021, que determina a suspensão de queima controlada no território nacional por 120 dias.





Em caso de denúncias, liguem para o número (67) 3260-1739.