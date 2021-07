ALCINÓPOLIS| Município alcançou 100% da meta estadual de vacinação

O Prefeitos municipais Dalmy Crisóstomo juntamente com toda a equipe da saúde realizaram uma grande mobilização no município e foram vacinadas com 235 pessoas imunizadas entre D1 e D2.





Ao lado dos vereadores e secretário de saúde, João Abadio, o prefeito esteve à frente da campanha e aproveitou para parabenizar toda equipe de saúde que tem se empenhado realizando as campanhas no mesmo dia que recebe as doses.





Vale ressaltar que a administração municipal recompensa os funcionários públicos envolvidos na campanha com horas extras quando as campanhas acontecem aos finais de semana e fora de horário como forma de reconhecimento e gratidão.





Quero agradecer toda nossa população que está procurando as nossas unidades de saúde para se imunizarem esta conquista só foi possível por conta de todos os nossos munícipes. Afirmou o prefeito.