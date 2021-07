ALCINÓPOLIS| Município abre licitação com orçamento de R$ 1,2 milhão para ampliação de hospital

No local será construída uma Unidade Básica de Saúde









orte, a cerca de 387 quilômetros de Campo Grande, abriu licitação para obras de ampliação do Hospital Municipal Averaldo Fernandes Barbosa, conforme publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira (12). De acordo com o prefeito Dalmy Crisóstomo, o orçamento previsto é de R$ 1,2 milhão.

Segundo ele, será construída uma Unidade Básica de Saúde 24 horas anexada ao hospital. A proposta prevê ampliação em uma área de 325 metros quadrados, que irá contar com salas de urgência e emergência, farmácia e enfermarias, além de banheiros e área de repouso para os funcionários. Do orçamento, R$ 600 mil foram disponibilizados pela bancada federal e outros R$ 600 via convênio com a SES (Secretaria de Estado de Saúde).Ainda segundo a publicação no Diário Oficial da União, o certame será realizado no dia 26 de julho, a partir das 8 horas, no Departamento de Licitações localizado na Rua Maria Barbosa Carneiro, 633. Documentos e anexos podem ser retirados no referido endereço, ou pelo site www.alcinopolis.ms.gov.br