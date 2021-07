Ademar da Silva Júnior irá assumir Secretaria de Governo

Ademar Silva Jr deixa cargo de agência rural em Brasília para assumir vaga no Estado

Amauri Silva Junior deixa a presidência da Anater, agência de assistência rural, em Brasília para cargo em MS ©ARQUIVO

O médico veterinário Ademar Silva Junior, ex-presidente da Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul), irá assumir a Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica, na vaga deixada por Sérgio Murilo, que saiu da função no fim de junho, a pedido do partido, o Podemos.





Desde o dia 30 de junho, o cargo era exercido interinamente pelo adjunto da pasta, Flávio César Mendes Oliveira. A saída de Sérgio Murilo, segundo divulgado à época, tem relação com estratégia do partido para organizar a disputa eleitoral.





A nomeação de Ademar Junior foi confirmada ao Campo Grande News pelo governador do Estado, Reinaldo Azambuja. A divulgação em Diário Oficial está prevista para segunda-feira (19), mas, ainda hoje eles se reúnem para falar sobre os projetos de trabalho.





“É uma secretária que envolve discussões políticas e Ademar conhece muito os 79 municípios, vai nos ajudar a dialogar com prefeitos e vereadores; o Governo Presente está presente nos municípios e ele tem capacidade que irá auxiliar para compor nossa equipe”, disse Reinaldo.





Ademar Junior foi presidente da Famasul em dois mandatos, de 2006 a 2012 e, nos períodos, na mesma composição em que Eduardo Riedel foi vice-presidente, no triênio 2009-2012. Depois, Riedel assumiu a presidência da entidade.





Além de comandar a Famasul, também trabalhou como superintendente de Indústria, Comércio e Turismo na época em que Tereza Cristina ocupou a extinta Seprotur, hoje Semagro (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar).





Da relação profissional com Tereza Cristina, veio o convite para fazer parte da equipe de transição do atual governo federal. Depois dessa fase, já em abril de 2019, passou a ocupar a diretoria da Anater (Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural), cargo que deixará para assumir a função na secretaria estadual de MS.





Por Silvia Frias e Gabriela Couto