75% para saúde: deputado Neno Razuk participa de liberação de R$ 1,5 mi em emendas para MS

©CHICO RIBEIRO

O deputado estadual Neno Razuk (PTB) participa juntamente com o Governador Reinaldo Azambuja da liberação das emendas parlamentares que são destinadas para as ações municipais na área de saúde, educação e investimentos sociais. O parlamentar destinou o valor de R$1,5 mi para projetos que apresentaram solicitação junto ao gabinete em parceria com as lideranças locais e vereadores. A solenidade será na Governadoria na tarde desta quarta-feira (14).





“É um dinheiro que vai diretamente para o fim especificado, ou seja, a entidade que apresentou todas as documentações solicitadas, que tem um projeto que realmente atende a comunidade tem como solicitar as emendas. Em um ano onde a pandemia trouxe tantas dores para todos, o Governo do Estado tem trabalhado juntamente com os deputados para que os recursos cheguem na conta das secretarias e sejam utilizados em benefício da população”, pontuou.





Neno destinou 75% das emendas parlamentares para aplicação na saúde nos municípios de Mato Grosso do Sul. Um total de R$1.120.000,00 (um milhão, cento e vinte mil) em emendas parlamentares a saúde em projetos de 22 cidades do Estado. Os recursos serão disponibilizados pelo Governo do Estado e aplicados nos setores apontados nos documentos entregues pelos solicitantes.





“Estamos priorizando o combate a pandemia de Covid-19 e o atendimento na saúde, para um trabalho conjunto com os vereadores e vereadoras, com as lideranças locais, prefeitos e secretários, porque sabemos que ações como estas auxiliam no atendimento para a população.”, pontuou o parlamentar que ressaltou que as emendas foram apresentadas pelos representantes dos municípios.





ASSECOM