Urandir é recepcionado por Akira Otsubo e anuncia investimentos em Bataguassu

Acompanhado do radialista Eli Sousa, Urandir apresentou ao prefeito o projeto do BDM Bank, que já é uma realidade

O empresário Urandir Fernandes de Oliveira foi recepcionado na manhã desta sexta-feira, 10, pelo prefeito de Bataguassu, Akira Otsubo (MDB), a quem foram apresentadas as ações sociais desenvolvidas pelo Grupo Dakila Pesquisas e repassados dados recentes do projeto de instituição do BMD Bank, o banco criado a partir da moeda digital BDM – o Bônus Dourado Digital.





Acompanhado do radialista Eli Sousa, que aproveitou o embalo para entrevistar o empresário e o prefeito na rádio Portal FM, com retransmissão pelas rádios Diamante, Segredo e Moriá, Urandir se mostrou muito satisfeito com a recepção que lhe proporcionou Akira Otsubo.





“Foi muito boa a recepção por parte do prefeito Akira, assim como a participação do dos ouvintes de Bataguassu durante o bate-papo na rádio foi muito boa” disse Urandir que ficou muito satisfeito em retornar a região que ele já conhecia um pouco, mas que o surpreendeu “com o crescimento verificado no período que fiquei sem passar por aqui, algo em torno de oito anos”.





Outra grata surpresa para o empresário Urandir Fernandes foi a participação de ouvintes durante o programa “Bronca do Eli”, alguns afirmando que já conheciam o BDM e outros dizendo que já estiveram em Zigurats, na região da Boa Sorte. “Já temos aqui em Bataguassu pessoas que participam conosco e que conhecem o BDM Digital. Esses parceiros, certamente, contribuirão para a implantação do BDM Bank na região” enfatizou.





Lembrado pelo entrevistador que o Grupo Dakila Pesquisas já realiza um trabalho social de grande alcance nas cidades de Rochedo e Corguinho, Urandir foi questionado se essas ações sociais poderão beneficiar a população mais humilde de Bataguassu futuramente. O empresário e pesquisador sinalizou positivamente afirmando que Bataguassu e região serão atendidos, sim.





Ele lembrou aos ouvintes da Portal FM que é nascido no Estado de São Paulo, em Marabá Paulista, cidade que se localiza na microrregião paulista, a poucos quilômetros da divisa entre os dois estados. “Nossa intenção é promover ações que beneficiem tanto os cidadãos quanto o meio ambiente, ou seja, trocando materiais inservíveis, mas que possam ser reciclados, por BDMs. Assim, contribuímos com a população gerando renda e ajudamos a preservar o meio ambiente, um dos principais objetivos quem norteiam todas as ações dos nossos empreendimentos” frisou.





Nas ações sociais que trocam materiais recicláveis pela moeda digital BDM são aceitos cobre, metal, latinhas de cerveja e refrigerante, panelas velhas, garrafas pets, enfim, todo material que vai para o lixo, polui e agride o meio ambiente valem dinheiro e são trocados a um preço melhor do que o tradicionalmente pago pelos recicladores. “Não queremos concorrer com os recicladores, pelo contrário, achamos muito importante o trabalho que eles realizam. Apenas que queremos contribuir com famílias de pequena renda em ocasiões específicas” explicou.





Urandir esclareceu que com a moeda digital as pessoas podem fazer compras em açougues, supermercados, nas farmácias e postos de combustíveis entre outros estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço. Assim, além de contribuir com o meio ambiente, as pessoas recebem dinheiro e noções como ser investidor e multiplicador do seu dinheiro. Ou seja, receberá uma educação financeira que faz toda a diferença na administração da própria casa.





AKIRA OTSUBO – Prefeito de Bataguassu, depois de dois mandatos de vereador em Três Lagoas, sete mandatos de deputado estadual em Campo Grande, um mandato de deputado federal em Brasília e mais um mandato de vice-prefeito, Akira Otsubo (MDB) causou excelente impressão ao empresário e pesquisador Urandir Fernandes.





“Eu já tinha ouvido falar muito sobre o político Akira Otsubo, sobre sua capacidade, sobre ser um homem de compromisso, sobre sua honestidade. Agora conhecendo-o pessoalmente é uma honra e minha impressão sobre essa pessoa é a melhor possível. Um homem que pauta sua conduta pela honestidade e pela honradez nos impressiona e nos incentiva ainda mais a investir no município, porque aqui vemos pessoas que pensam na população e no Brasil. É essa imagem que vamos levar do prefeito Akira e de Bataguassu para nossa casa” comentou Urandir.





PALAVRA DO PREFEITO – O prefeito Akira Otsubo falou que foi muito importante receber a visita do empresário Urandir Fernandes em seu gabinete. Falou que ele está transformando um sonho em realidade. “Esse sonho vem se concretizando ano a ano, graças ao seu trabalho e empenho. Sabemos que muitos até duvidaram, mas, você não esmoreceu, acreditou, está investindo, transformando e mudando a realidade do município de Corguinho” comentou.





Para Akira, hoje, Corguinho é um município conhecido em todo o Brasil e em muitos outros países. “Então, só podemos dizer que Urandir Fernandes é uma pessoa que teve fé e coragem para fazer diferente. Para mim é uma grande satisfação recebê-lo em Bataguassu e gostaria muito que você viesse aqui ao nosso município fazer uma parceria, através dos vários projetos desenvolvidos pelo seu grupo empresarial” frisou.





O prefeito relembrou seus tempos de deputado estadual, quando beneficiou Corguinho com alguns projetos, mas reconheceu que, hoje, a realidade corguinhense é outra, graças às ações comandadas por Urandir. Em seu ponto de vista, as comunidades que firmam parcerias com o Grupo Dakila Pesquisas só têm a ganhar, motivo pelo que espera a efetiva participação do empresário e suas empresas naquele portentoso município localizado na divisa entre Mato Grosso do Sul e o Estado de São Paulo.