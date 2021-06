TRÊS LAGOAS| Secretária de Saúde do Município consegue junto ao Governo de MS equipamentos para mais 10 leitos de UTI Covid-19 que serão instalados até o final de junho

A secretária municipal de Saúde de Três Lagoas, Elaine Furio, representando o prefeito Angelo Guerreiro, recebeu em Campo Grande, na manhã desta sexta-feira (18), das mãos do secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, 10 novos kits para a montagem de 10 leitos de UTI Covid-19 no Hospital Auxiliadora, somando, assim, 35 leitos SUS.





A previsão, segundo a secretária, é que esses leitos, que são um cofinanciamento do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul (50%) e da Prefeitura de Três Lagoa (50%), sejam montados até o final deste mês de junho, exclusivamente, para atendimento Covid-19 no Hospital Auxiliadora que, hoje, já conta com 25 leitos SUS e 5 leitos por convênio.





Os kits são formados por 10 ventiladores pulmonares, 10 monitores clínicos, 40 bombas de fusão e 10 camas que compõem, assim, 10 leitos completos de UTI. “Estou muito feliz por esse momento e muito grata com empenho do governador Reinaldo Azambuja, aqui representado pelo Dr. Geraldo Resende, e do prefeito Angelo Guerreiro em permitir a chance das pessoas acometidas pela Covid-19 de lutarem pelas suas vidas”, comentou.





Resende, por sua vez, enfatizou que o Governo do Estado e dos municípios estão lutando para que tenha leitos de UTI para todos que precisam. “Mais que isso, estamos nos empenhando em conseguir conter a pandemia e salvar as pessoas, afinal, vidas é o que de fato importa”, finalizou.





Os leitos serão mantidos pelos entes municipal e estadual até que seja conquistada a habilitação do Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde. Além disso, é importante destacar que o funcionamento desses leitos não depende apenas dos equipamentos, mas também de recursos humanos e de medicamentos, que são dois fatores escassos nesses tempos de pandemias.

ASSECOM