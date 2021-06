TRÊS LAGOAS| Saúde realiza Dia D de vacinação contra gripe H1N1 em três locais estratégicos do Município

No próximo sábado (26), o setor de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realizará o dia D de vacinação contra a gripe Influenza A - H1N1, em Três Lagoas.





As pessoas que ainda não se imunizaram terão três locais para receber a aplicação da dose, sendo o estacionamento do Shopping Três Lagoas, Parque de Exposições “Joaquim Marques de Souza” e Avenida Capitão Olinto Mancini, em frente ao Quartel do Exército.





A coordenadora de Imunização, Humberta Azambuja, informa que a ação acontecerá das 7h30 às 11h e serão vacinados os seguintes grupos:





Crianças acima de 10 anos, idosos acima de 60 anos, gestantes, puérperas, povos indígenas, trabalhadores da saúde, professores, pessoas com comorbidades ou deficiências permanentes, caminhoneiros, trabalhadores de transportes coletivos, portuários, forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema de privação de liberdade, população privada de liberdade, jovens e adolescentes em medidas socioeducativas.





“Pedimos à toda a população que ainda não tomou a vacina da gripe que vá a algum dos pontos para se imunizar. A prevenção é a melhor forma de evitar a doença”, ressaltou.





Os interessados devem comparecer ao local com documento com foto, comprovante de residência e cartão SUS. Caso seja a segunda dose, deve levar o comprovante da primeira aplicação. Os profissionais listados precisam comprovar atividade mediante crachá, holerite ou CNH categoria D (no caso caminhoneiros e motoristas). Àqueles que possuem comorbidades será exigida a apresentação de laudo médico.





Vale lembrar que, aqueles que tomaram a primeira ou segunda dose da vacina contra a COVID-19 em menos de 15 dias não podem ser vacinados. Após este prazo, o morador pode procurar a unidade de saúde mais próxima de sua residência para imunização contra Influenza A.





ASSECOM