TRÊS LAGOAS| Reunião entre Sanesul e Procon é realizada para esclarecer e resolver reclamações de consumidores

Visando esclarecer reclamações recebidas no Procon por parte de consumidores insatisfeitos, a Sanesul solicitou ao órgão uma reunião que foi realizada na tarde desta segunda-feira (28).





Estiveram reunidos neste encontro o Assessor Especial, Luiz Akira e sua equipe técnica; o Gerente, Sr. Adilson Silva Bahia; a Advogada Dra. Sueli Luzia Nogueira de Souza e o Gestor Técnico, Sr. Perignes Pontes S. Neto, todos representando a SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul.





Durante a reunião a Sanesul esclareceu o protocolo das reclamações, recebidas durante o ano de 2020, se estendendo a este ano de 2021, e debateu as questões sobre as reclamações mais comuns registradas pelos Consumidores, no Procon.





A empresa foi orientada a aderir a CIP eletrônica, que está à disposição de todo e qualquer fornecedor interessado em atender de forma rápida o Consumidor, reclamante no Procon”, disse.





Para o diretor do órgão, a reunião foi satisfatória com o compromisso de a Empresa aderir a CIP eletrônica para dar maior celeridade a resposta das solicitações dos Consumidores no Procon.





“O PROCON é um órgão público que atua primordialmente na proteção e defesa dos direitos dos consumidores e seus interesses. Trata-se de um órgão extrajudicial considerado como um meio alternativo para a solução de impasses e conflitos surgidos das relações de consumo”, finalizou Luiz Akira.





SERVIÇO





Atualmente o PROCON atende na Rua Orestes Prata Tibery, n ° 1762, Jardim Primaveril, nos horários das 7h às 11h e das 13h às 17h. Telefones: 3929-1819, 3929-1820 e/ou 3929-1453.