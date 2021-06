TRÊS LAGOAS| Prefeitura reúne-se com representantes do comércio para debater medidas adotadas no município com a Bandeira Cinza

Foi promovida nesta segunda-feira (14), reunião da Prefeitura de Três Lagoas por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e Procuradoria Jurídica do Município, juntamente com representantes do comércio local e Ministério Público, para discutirem as medidas restritivas adotadas no município à Bandeira Cinza.





Na última quinta-feira (10), o Prefeito Angelo Guerreiro enviou ao Governo do Estado uma justificativa técnica para que o Município não seja enquadrado na bandeira cinza, Decreto Normativo número 15.693 publicado no mesmo dia no Diário Oficial Eletrônico. Até o momento, o Estado não deu parecer ao documento que solicita o enquadramento de Três Lagoas na bandeira vermelha, de acordo com o Prosseguir.





Participaram da reunião representantes da Procuradoria do Ministério Público do Trabalho, Defensoria Pública de Três Lagoas, Sindicato do Comércio Varejista de Três Lagoas – SINDIVAREJO; da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas – ACITL e do Sindicato dos Empregados no Comércio de Três Lagoas, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes Regional Costa Leste – ABRASEL.





A prefeitura ouviu todas as reivindicações dos representantes dos setores, mediante as novas restrições impostas com a nova bandeira. O município estuda quais serão as próximas medidas a serem tomadas, e a expectativa é divulgar até o final do dia uma manifestação referente às solicitações apresentadas.





