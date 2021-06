TRÊS LAGOAS| Obra de infraestrutura urbana do bairro Santa Rita segue sendo executada pela Prefeitura

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (SEINTRA), segue com a obra de Infraestrutura urbana, com pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais em diversas ruas do Bairro Santa Rita.





Os trechos contemplados são da Travessa Evangelista; Rua Coronel João Filgueiras; Rua Bernardirno Antônio Leite; Rua Otavio Siguefredo Roriz; Rua Alfredo de Castilho; Viela Antônio Sioney Pereira; Viela Projetada E; Rua Antônio de Barros Guerra; Rua Alexandre Abrão; Travessa 01 e Travessa 02.





Já foram executadas as redes coletoras de drenagem em tubos de concreto, dando sequência na execução de seus dispositivos complementares (Boca de Lobo e Poço de Visita). Além da continuidade da implantação de meio fio com sarjeta, terraplanagem conforme o avanço da realização de drenagem, dando sequência a pavimentação.





ASSECOM





