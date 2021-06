TRÊS LAGOAS| Moradores do Assentamento 20 de Março passarão a ter agentes comunitários e ações de saúde no local

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) está ampliando suas ações em benefício da população da zona rural de Três Lagoas.





As visitas domiciliares realizadas pelas agentes comunitárias de saúde da Unidade de Saúde de Família – Altair Cabral Trannin, no Distrito de Arapuá, serão estendidas para os moradores dos sítios vizinhos e Assentamento 20 de Março.





Na última semana, as agentes iniciaram o cadastramento dessas famílias no Assentamento. Segundo o coordenador da USF, Giovani de Souza Bareli, o objetivo é ampliar as visitas domiciliares e fazer o acompanhamento desse público, já que a maioria dos atendidos na unidade é da zona rural.





“Grande parte de nossos pacientes é do campo, visto que somos referência numa extensa área de zona rural, incluindo Distrito de Garcias. Nessa realidade, é necessário abranger esta região com as visitas domiciliares, acompanhamento de pacientes em tempo de tratamento e outras ações, muitas vezes difíceis de ter a participação desses moradores. É o olhar de acolhimento e humanização da nossa Saúde chegando cada vez mais perto dos moradores de toda a Região”, explicou.





Assim como acontece nos Distritos e bairros, as famílias cadastradas serão acompanhadas por um agente. Devido distância, logística e condições de tempo, essas visitas acontecerão mensalmente. Além disso, ações específicas serão levadas ao campo. Após a conclusão deste cadastramento, o Assentamento 20 de Março poderá receber campanhas de coleta de preventivos, vacinação, tratamentos dentários e outros.





Atualmente, a área de cobertura das agentes conta com 271 cadastros. Com esta ampliação, estima-se o aumento de aproximadamente 70 novas famílias.





A agente comunitária Aparecida Ribeiro considera essencial esta aproximação. “Estamos empenhados em levar a saúde até a população. Este projeto busca atender uma demanda que muitas vezes só é lembrada quando chega até a Unidade e que também só procura atendimento em último caso. Após este levantamento, poderemos aproximar cada vez mais nossas ações aos moradores dos sítios e assentamentos da região, e assim, orientar, reforçar a prevenção e tratamento de algumas doenças ainda no início dos sintomas”, disse.





CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO MÓVEL





Sob coordenação da Unidade de saúde de Arapuá, o Consultório Odontológico Móvel estará no Distrito de Garcias no dia 01 de julho para realizar tratamentos como: restauração, limpeza e outros.





ASSECOM