TRÊS LAGOAS| Construção da Ponte da Água Tirada fomenta desenvolvimento econômico na zona rural

A construção da ponte do Córrego Água Tirada, no trecho MS-320, no Rio Sucuriú representou bem mais que uma solução para a mobilidade dos moradores dessa região da zona rural de Três Lagoas. A obra da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (SEINTRA) permitiu o fomento na economia do local.





Construída com recursos próprios do município, no valor de R$ 555.816,98, a ponte de concreto de 15 metros de comprimento e 6 metros de largura, segue todas as medidas de segurança e permite a passagem de caminhões e veículos pesados.





Jair Klauck, produtor rural, conta que com a construção da ponte consegue comercializar o eucalipto que possui em sua propriedade, “A ponte antiga não era preparada para transporte de cargas pesadas, era estreita e não suportaria a passagem de caminhões, como acontece agora. Em média são 30 mil metros cúbicos transportados, graças a essa ponte”.





Outros setores favorecidos, são os de bovinos, silvicultura e piscicultura, que anteriormente eram transportados em pouca quantidade, ficando comprometido também o tráfego em períodos chuvosos.





O presidente da Associação dos Proprietários de Ranchos da Água Tirada, composta por 141 famílias, Moacir Figueiredo Rocha Filho explicou que agora a ponte representa segurança em todos sentidos, “Antes era um local escuro, sem sinalização, sem segurança, com a nova pontes nem tivemos mais acidentes, como acontecia antes”.





Um dos primeiros moradores da Água Tirada, Nelson de Campos Rodrigues reside há mais de 65 anos no local. Comentou que agora os moradores não precisam mais andar com enxada para poder fazer a viagem até a cidade, “Sempre andávamos com algo no carro, a ponte sempre precisava de manutenção ou tínhamos que desatolar o carro, mas que bom que tudo isso virou passado”.





LAGOA AMARELA





Outra construção que beneficiou os moradores rurais foi a da Ponte da Lagoa Amarela, obra proveniente de recursos próprios, com custo de R$ 887.511,77, com metragem de 25 metros de comprimento e 6 metros de largura.





O prefeito Angelo Guerreiro ressaltou que a atual gestão investe em infraestrutura em todas as áreas do município de Três Lagoas, “Essa obra é de grande importância para os moradores deste loteamento, que não vão mais se preocupar com os problemas que a ponte de madeira causava, necessitando de manutenção constante. Nós investimos tanto na área central, como nos bairros e também na zona rural”.





