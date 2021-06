TRÊS LAGOAS| Com recebimento de lote com doses da Janssen, Pfizer e Coronavac, SMS anuncia vacinação de pessoas com 47 anos contra Covid-19 ou mais neste domingo (27)

Assim como outros municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, Três Lagoas recebeu vacina da marca Janssen, conhecida, principalmente, por ser dose única contra a Covid-19. No mesmo lote, que soma a remessa de número 27 enviada pelo Governo Federal por meio do Governo de MS, também foram enviadas doses da marca Pfizer e Coronavac.





No total, foram 4.712 doses que serão usadas para D1 e D2 e, no caso da Janssen, Dose única. Desse modo, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) anuncia o avanço da Campanha de Imunização contra o Novo Coronavírus que, agora, passa a contemplar pessoas com 47 anos ou mais e dedicará, seguindo o Plano Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde, 30% das doses (a SMS vai usar Coronavac) disponibilizadas para pessoas privadas de liberdade.





AÇÃO NESTE DOMINGO (27)





Neste domingo (27), a SMS vacinará das 8h às 11h na Central de Imunização que funciona no prédio da Biblioteca Municipal Rosário Congro localizado a Rua Alexandre Costa, 241 – Centro (Circular da Lagoa Maior) e, simultaneamente, na sede do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas, localizado na Avenida Filinto Müller, 3.300 – Jardim Morumbi, qualquer pessoa que tenha 47 anos ou mais de idade.





A partir de segunda-feira (28), a começar às 13h, – seguindo durante toda a semana – esse mesmo grupo continua sendo vacinado nas Unidades de Saúde de referência de cada bairro.