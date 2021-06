TRÊS LAGOAS| Colégio Anglo irá oferecer bolsas de estudos para alunos da REME

O Prefeito Angelo Guerreiro participou de reunião, nesta sexta-feira (25), com representantes do Colégio Anglo de Três Lagoas. Na ocasião foi iniciada as tratativas entre escola e Município para oferecer bolsas de estudos aos estudantes da Rede Municipal de Ensino (REME).





As vagas serão destinadas aos alunos carentes do ensino fundamental que se destacarem com boas notas e alto rendimento, com bolsas de estudos no Colégio.





Participaram do encontro, os Diretores Pedagógicos Walter Biolcati Neto e Carlos Alberto Guimarães, juntamente com o Prefeito Angelo Guerreiro e o Secretário de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (SEINTRA), Adriano Barreto.





Para Walter Biolcati Neto, Diretor Pedagógico, o intuito é beneficiar aquele aluno que demonstre interesse em se dedicar aos estudos, mas não tem oportunidade e nem condições. “Consolidamos essa parceria em outras cidades e demos essa chance para outros alunos que se destacaram e hoje são: juízes, médicos e etc”.

Os representantes do Colégio vão se reunir com a Secretaria de Educação e Cultura (SEMEC) para definir quais serão os critérios para seleção dos alunos e outros detalhes para concretizar a parceria.





ASSECOM