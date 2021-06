Tempo segue estável nesta quinta-feira em Mato Grosso do Sul

A semana de transição do outono para o inverno segue com tempo em clima de inverno com madrugadas frias e temperaturas agradáveis durante a tarde.





Nesta quinta-feira (17) o tempo segue estável. As condições esperadas para este dia são de céu parcialmente nublado com períodos de nublado em grande parte do Estado e sem expectativa de chuva.





As regiões oeste e sul devem continuar com tempo fechado, devido a presença de instabilidades no interior do continente. No restante do Estado o tempo segue com poucas nuvens e predomínio de sol.





No início da tarde os níveis de umidade relativa do ar ficam abaixo dos 30% nas regiões norte e bolsão. Entre as medidas para aliviar o desconforto estão: ingerir bastante água, umidificar ambientes e redobrar atenção com idosos e crianças.





Na madrugada os termômetros podem registrar temperaturas mínimas de 12°C na região sul e a máxima não deve passar dos 30°C na parte norte.





Em Campo Grande o sol aparece entre nuvens, e as temperaturas variam entre 14°C a 26°C.





Por: Mireli Obando, Subcom (com informações Cemtec, Inmet e Somar)