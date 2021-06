Temperaturas em elevação e umidade do ar em queda a partir desta terça-feira

Nesta terça-feira (22) o tempo fica firme em todo o Centro-Oeste do Brasil. Em Mato Grosso do Sul o sol predomina entre poucas nuvens. Exceto na parte sul que terá variação de nuvens que podem provocar pancadas de chuva devido a passagem de cavados de ondas curtas em médios níveis, aliado ao escoamento em baixos níveis.





A ausência de chuva e pouca nebulosidade, contribuem para a queda na qualidade do ar. Os níveis de umidade podem ter picos de 20% no período da tarde no centro norte do Estado.





Outro destaque desta terça serão as temperaturas que iniciam gradativa elevação com registro de grande amplitude térmica ao longo do dia. Enquanto a madrugada pode ter mínima de 14°C no extremo sul, a máxima pode chegar aos 34°C na região pantaneira.





Em Campo Grande, o sol aparece pela manhã, mas deve se esconder entre as nuvens à tarde. As temperaturas podem variar entre 16°C a 27°C com tendência a ligeira elevação.





Por: Mireli Obando, Subcom (com informações Inmet e Somar Meteorologia)