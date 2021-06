Sorteio da Quina de São João será neste sábado (26)

O sorteio do concurso 5.590 da Quina ocorrerá às 20h (horário de Brasília)

As apostas do concurso especial da Quina de São João podem ser feitas até sábado (26). O sorteio do concurso 5.590 da Quina ocorrerá às 20h (horário Brasília) e a estimativa de prêmio é de R$ 170 milhões.





Segundo a Caixa, este será o maior prêmio já sorteado pela Quina. A Quina de São João de 2020 pagou R$ 152.5 milhões para cinco apostas. Naquele sorteio, todas as apostas vencedoras foram bolões.





Nos concursos especiais da Caixa, o prêmio não acumula, como ocorre tradicionalmente. Se não houver acertadores dos cinco números, o prêmio principal será dividido entre os acertadores da segunda faixa (quadra) e assim por diante.





As apostas podem ser feitas em volantes específicos da Quina de São João, que estão disponíveis nas lotéricas, e no portal Loterias Caixa, onde é possível adquirir um combo especial do sorteio, com 15 apostas para o concurso 5.590, bem como mais seis combos contendo apostas de outras modalidades além do concurso especial.





Na quina, o apostador marca de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis. Ganham prêmios quem acerta 2, 3, 4 ou 5 números. A aposta simples, com cinco números, custa R$ 2.





Com informações da Agência Brasil